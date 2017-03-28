Ядерные державы проигнорировали заседание ООН по отказу от ядерного оружия

Самые могущественные ядерные державы мира - США, Россия, Китай, Франция, Великобритания - и более 30 других стран решили не принимать участия в переговорах в рамках ООН по отказу от ядерного оружия, которые начались в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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О неучастии представителей этих стран в переговорах вокруг договора о всеобъемлющем запрещении этого вида оружия массового уничтожения, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

По словам постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, Соединенные Штаты выступают за безъядерный мир, но, вместе с тем, они "реалистично" оценивают шансы достичь этого, учитывая необходимость защиты своих граждан. Хейли также отметила, что Вашингтон за десятилетия действия подписанного в 1970-е годы Договора о нераспространении ядерного оружия уже и так сократил свой ядерный арсенал на 85 процентов.

Те страны, которые отказались от участия в переговорах относительно безъядерного мира, имеют обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, отметила Хейли.

Всего 123 страны поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о проведении переговоров по полному отказу от ядерного оружия.