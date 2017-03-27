Disney обещает выпускать фильмы по "Звездным войнам" ближайшие 15 лет
На данный момент «Звездные войны» состоит из семи эпизодов.
Disney будет выпускать фильмы по «Звездным войнам» ближайшие 15 лет.
Об этом сообщил глава компании Боб Айгер, передает NME.
«Мы уже обсуждаем, что произойдет после девятого эпизода. А также то, что может случиться в «Звездных войнах» следующие полтора десятка лет», - рассказал Айгер.
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На данный момент «Звездные войны» состоит из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории».
В декабре в прокат выйдет еще одна часть киноэпопеи — «Последний джедай». А в мае следующего года состоится премьера спин-оффа, посвященного одному из главных персонажей саги Хану Соло. В картине будет рассказана история знакомства всех персонажей, а также мы узнаем, как Соло стал контробандистом.