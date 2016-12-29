В Голливуде госпитализировали мать умершей актрисы Кэрри Фишер - СМИ
Актриса Дебби Рейнольдс, мать умершей 27 декабря Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в фильме "Звездные войны", госпитализирована в Голливуде.
Издание TMZ сообщает, что у Дебби Рейнольдс мог быть инсульт, передает русская служба Би-Би-Си. 84-летняя актриса в это время находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз.
Дебби Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине "Поющие под дождем".
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Ее дочь - актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась 27 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.
Она была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после обширного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.
Ранее УНИАН сообщал, что актриса Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", умерла от сердечного приступа в возрасте 60 лет.