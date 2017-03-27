После массовых протестов Путин проведет "запланированную" встречу с руководством Росгвардии

Президент России Владимир Путин после массовых несанкционированных протестов в России проведет «запланированную» встречу с руководством Росгвардии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня же проведет президент Путин совещание с руководством Росгвардии. Сразу оговорюсь, это совещание было запланировано, наверное, месяц тому назад. И связано оно с процессами становления Росгвардии, которая, конечно, структура очень большая, и она требует большого внимания и синхронизации, координации действий множества ведомств», - сказал Песков.

Читайте такжеУ Путина уверены, что подросткам обещали деньги в случае их задержания на протестной акции в Москве

При этом он заявил, что Путин вряд ли будет обсуждать с руководством Росгвардии воскресные митинги.

«Я не думаю, потому что там огромное количество технических вопросов, и на это просто не будет времени, вы сами видите, какой напряженный рабочий график», - сказал Песков на вопрос, будет ли на встрече президента с руководством Росгвардии подниматься тема прошедшей накануне акции протеста.

В тоже время он сообщил, что Путину доложили о проведении в воскресенье в Москве несанкционированной акции.

«Безусловно, ему же ежедневно предоставляются доклады СМИ. И потом, конечно же, нельзя умалять, скажем так, того факта, что вчера в столице произошла попытка проведения незаконной акции. Давайте называть вещи своими именами. В центре города. Естественно, об этом докладывалось президенту», - заявил Песков.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента России Владимира Путина 5 апреля 2016 года. Структура включает собственно войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги прошли 26 марта по всей России. Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В Москве на акции против коррупции были задержаны более 500 человек.