В Кремле не хотят брать во внимание призывы Запада отпустить задержанных во время протестов

В Кремле заявили, что не согласны с призывами Госдепартамента США и Евросоюза отпустить задержанных в ходе протестов в России манифестантов, и не намерены принимать их во внимание.

«Мы не можем согласиться с этим призывом. Значит, мы в данном случае не можем принять этот призыв во внимание», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают заявления Госдепа США и ЕС с по поводу участников несанкционированных акций.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что Кремль не может согласиться с призывом, даже несмотря на то, что в данном случае требование объясняется обязательствами, в том числе, в Совете Европы и ОБСЕ, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что обязательства не означают, что Россия должна нарушать собственное законодательство.

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«Нет, обязательства в Совете Европы не означают необходимости нарушать собственное законодательство для страны», - заявил Песков.

В то же время, он заявил, что Кремль примет во внимание те требования и тот настрой, что были продемонстрированы обществом в ходе согласованных акций.

«В некоторых городах митинги были согласованы, они были разрешены и прошли в строгом соответствии с законом без каких-либо эксцессов. В этих случаях, безусловно, эти лозунги, эти, скажем так, предложения и так далее, которые озвучивались, критика, которая озвучивалась, она будет приниматься во внимание», - сказал Песков.

Он добавил, что «так или иначе» во внимание принимается тот настрой, «который мы видели, на тех акциях, которые следует считать законными».

«Здесь я вам не могу сказать, но, безусловно, все акции, которые проходили в соответствии с законом, в согласованных местах и в согласованное время, не останутся без внимания», - заявил он, отвечая на вопрос, будет ли дан ответ обществу и поступит ли какая-то реакция со стороны Кремля на прозвучавшие в ходе акций требования к власти.

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Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги прошли 26 марта по всей России. По данным СМИ, митинги и пикеты прошли в 82 городах РФ.

По неофициальным данным, на акцию в Москве вышли до 30 тыс. человек, по данным полиции - 8 тыс., в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тыс.

Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В Москве на акции против коррупции были задержаны более 1000 человек.