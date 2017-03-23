Команда Трампа "дружила" с Россией на выборах против Клинтон: в ФБР заявили о наличии доказательств - CNN

ФБР и АНБ обладают информацией, согласно которой помощники президента США Дональда Трампа якобы контактировали с представителями России с целью публикации материалов, направленных против предвыборной кампании экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

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Об этом передает CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что ФБР проверяет сведения разведки, а также записи телефонных разговоров и прочих коммуникаций и информацию о поездках лиц, связанных с кампанией Трампа.

Причиной данной проверки бюро расследований заключается в том, что у его сотрудников якобы есть информация о возможных контактах приближенных действующего главы США и российских высокопоставленных лиц.

Напомним, ранее ФБР начало федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США.