Команда Трампа "дружила" с Россией на выборах против Клинтон: в ФБР заявили о наличии доказательств - CNN

05:43, 23 марта 2017
Мир
3811

ФБР проверяет сведения разведки, а также записи телефонных разговоров.

REUTERS

ФБР и АНБ обладают информацией, согласно которой помощники президента США Дональда Трампа якобы контактировали с представителями России с целью публикации материалов, направленных против предвыборной кампании экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. 

Читайте такжеЭкс-премьер Британии ответил шуткой на обвинение со стороны Трампа в прослушивании

Об этом передает CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что ФБР проверяет сведения разведки, а также записи телефонных разговоров и прочих коммуникаций и информацию о поездках лиц, связанных с кампанией Трампа.

Причиной данной проверки бюро расследований заключается в том, что у его сотрудников якобы есть информация о возможных контактах приближенных действующего главы США и российских высокопоставленных лиц.

Напомним, ранее ФБР начало федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#ФБР