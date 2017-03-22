В зеркальном кабинете лжи: навредит ли расследование ФБР Трампу? - Der Spiegel

ФБР ведет расследование в отношении предвыборной команды Трампа, речь идет о сомнительных контактах с Москвой. Но может ли это действительно навредить Трампу?

Об этом пишет Марк Питцке в статье "В зеркальном кабинете лжи", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

"Газовый свет" принес Ингрид Бергман ее первый Оскар. В триллере 1944 года она играет женщину, чей муж-убийца пытается довести ее до безумия. Его методы – ложь, инсинуации, введение в заблуждение – в США до сих пор называют "gaslighting" (психологическая манипуляция), по названию фильма ("Gaslight").

Дональд Трамп – мастер подобных манипуляций. Он лжет, чтобы уничтожить всякое чувство правды. Он вводит в заблуждение, чтобы лишить способности ориентироваться. Это классические манипуляции диктаторов, которые заставляют впасть в политическое безумие, или, по крайней мере, должны посеять такой хаос, чтобы значение имели только слова манипулятора.

В понедельник эти уловки можно было увидеть в Вашингтоне. Были раскрыты сразу две истины. Во-первых, ФБР проводит расследование в отношении предвыборной команды Трампа из-за возможных договоренностей с Россией. Во-вторых, обвинения Трампа в том, что его предшественник Барак Обама прослушивал его, оказались вымышленными.

Альтернативная реальности в духе Трампа

Эти истины представили двое эмиссаров, которых команда Трампа хвалила, поскольку думала, что они на его стороне. Эти двое людей – директор ФБР Джеймс Коуми и глава АНБ Майк Роджерс. В течение пяти часов двое мужчин давали показания перед разведывательным комитетом Палаты под присягой.

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То, что вскрылось при этом, прямо и между строк, в другое время стало бы политической сенсацией. Речь идет о сложной ситуации из неясных контактов между российскими олигархами и предвыборной командой Трампа. И связи с Владимиром Путиным.

Но еще до и во время заседания Трамп начал навязывать альтернативную реальность. Россия – это "фальшивые новости", - написал в Twitter президент США. Настоящие гангстеры – виновники утечек, то есть, те, кто раскрыл секретную информацию. По словам Трампа, Коуми в комитете подтвердил, что не было "никаких доказательств" договоренностей с Москвой – что не совсем так. Значит, он живет в реальности Трампа. Одним словом, "gaslighting" (манипуляции), как написано в сценарии.

Рупор лицемерия

Еще осенью тролли Трампа высмеивали демократа Хиллари Клинтон, заявляя, что ее нельзя выбирать, потому что из-за случая с электронной почтой она попала в центр внимания ФБР. "Это само по себе должно ее дисквалифицировать", - утверждал главный республиканец Райнс Прибус. Теперь, на посту главы администрации Трампа, он внезапно резко изменил мнение о таких расследованиях ФБР.

Кроме того, пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер снова стал рупором этого лицемерия. "Нет никаких доказательств договоренностей", - сказал он, - хотя в комитете в это же время стало известно совсем другое. И вдруг оказалось, что Пол Манафорт, один из бывших помощников Трампа и глава его кампании, теперь, когда ФБР ведет расследование в отношении него, играл "очень ограниченную роль" в команде Трампа.

Трамп бесстыдно использовал ложь, когда поставил под сомнение рождение Обамы в США и законность его пребывания на посту президента. Или двойную ложь о том, что он все же одержал убедительную победу в ноябре, несмотря на миллионные фальсификации на выборах против него. Или тот обман, когда было заявлено, что на его инаугурацию собралось самое большое количество людей.

Ложь должна закрепиться

Не имеет значения, насколько очевидна ложь, верит ли в нее Трамп или использует намеренно. Главное, он повторяет ее так часто, пока в сознании его сторонников не закрепятся нужные убеждения. А сторонники Трампа получают информацию только с аккаунтов Трампа в Twitter и консервативного американского канала Fox News. Когда цель достигнута, он так же быстро отказывается от нее.

На кону не только доверие к Трампу. На кону, прежде всего, доверие к США.

Что, если произойдет что-то действительно страшное, например, нападение? Кому тогда могут верить американцы и мир? Мы давно заблудились в зеркальном кабинете правды, полуправды и лжи – над созданием которого также работает и другая сторона с собственными теориями заговора.

Что будет дальше? В фильме "Газовый свет" в конце побеждает измученная героиня Ингрид Бергман, которая оставляет злодея прикованным в подвале, а его подлая игра вскрывается. Ах, Голливуд.