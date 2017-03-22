Экс-премьер Британии ответил шуткой на обвинение со стороны Трампа в прослушивании

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пошутил относительно обвинений президента США Дональда Трампа в прослушивании его телефонов.

Как сообщает телеканал CNN, в ходе лекции по международным отношениям он заявил, что больше не должен подслушивать разговоры Дональда Трампа – теперь, когда он находится вне офиса. При этом он быстро добавил, что «это шутка».

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Таким образом Кэмерон ответил на то, что на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер привел неподтвержденный отчет Fox News, согласно которому спецслужба Великобритании шпионила за Трампом на просьбу Обамы.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Трамп в своем Twitter обвинил Обаму в прослушке его телефонной линии в «Трамп-тауэр» перед победой на выборах. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные линии в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашел. Это маккартизм!», – написал Трамп. При этом Трамп не привел конкретных доказательств того, что его телефонные линии прослушивались.

Позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что заявление президента США о прослушке не следует понимать буквально. Президент использовал слово "прослушка" в кавычках, что означало наблюдения и другие действия в широком смысле", - сказал Спайсер журналистам.

В Сенате США не нашли подтверждения словам Трампа о "прослушке".