Эффект кавычек: в Белом доме просят не воспринимать слова Трампа о "прослушке" буквально

Как передает «Би-би-си», об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Спайсер заявил, что Трамп не обвинял ни в чем конкретном своего предшественника.

"Президент использовал слово "прослушка" в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле", - сказал Спайсер журналистам.

"Существует множество тактик, которые могут быть использованы для слежения за кем-то - через прослушивание телефонных разговоров или другими путями", - добавил он, не вдаваясь в подробности.

Между тем министерство юстиции попросило дать ему больше времени на изучение этих обвинений.

Комитет палаты представителей по вопросам разведки и безопасности ранее попросил ведомство предоставить какие-либо доказательства утверждениям президента к понедельнику 13 марта. Однако представительница министерства сказала, что минюсту требуется "дополнительное время на то, чтобы установить, существуют ли какие-либо соответствующие документы".

Несмотря на неоднократные запросы, Белый дом до сих пор не предоставил никаких свидетельств в пользу обвинений, выдвинутых Трампом.

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Как сообщал УНИАН, Трамп в своем Twitter обвинил Обаму в прослушке его телефонной линии в «Трамп-тауэр» перед победой на выборах. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные линии в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашел. Это маккартизм!», – написал Трамп.

При этом Трамп не привел конкретных доказательств того, что его телефонные линии прослушивались.

Позже, бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер опроверг заявления о возможном прослушивании разговоров нынешнего президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2016 году.