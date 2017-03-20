Меркель отвергла обвинения Эрдогана в применении "нацистских методов"

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 марта отвергла обвинения в применении "нацистских методов", которые накануне в очередной раз направил в ее адрес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает DW.

"Мои слова, что сравнения с нацизмом со стороны Турции должны прекратиться, остаются в силе. Без всяких "если" и "но"", - заявила Меркель после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на ярмарке компьютерных технологий CeBIT, которая проходит в Ганновере.

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К сожалению, такие сравнения не прекратились, констатировала канцлер. По ее словам, немецкое правительство не допустит нарушение любого табу без уважения к страданиям, которые понесли жертвы национал-социализма.

Отношения между Турцией и Евросоюзом в последнее время резко ухудшились. В ряде городов Германии, а также в Нидерландах были запрещены агитационные выступления турецких министров перед референдумом по конституционной реформе, который пройдет в Турции 16 апреля. 5 марта Эрдоган обвинил Германию в использовании в своей политике "нацистских практик". 11 марта он назвал голландцев "потомками нацистов" и "фашистами", а впоследствии в Анкаре заявили о приостановлении дипломатических контактов с Нидерландами.

Кроме того, накануне Эрдоган обвинил Европейский Союз в начале "крестового похода" против ислама. Так он прокомментировал решение Европейского суда в Люксембурге от 14 марта, которым европейским работодателям было разрешено запрещать своим сотрудникам носить на рабочем месте платки и другие религиозные символы.

"Ты сейчас тоже применяешь нацистские методы. Относительно кого? Относительно моих турецких братьев и сестер в Германии, относительно моих братьев и сестер-министров, относительно моих братьев и сестер-депутатов, которые туда ездят", - заявил Эрдоган 19 марта.