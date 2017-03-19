Эрдоган обвинил Меркель в использовании "нацистских методов"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 19 марта, обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в применении "нацистских" методов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на речь Эрдогана, которую транслировало телевидение.

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"Ты сейчас тоже применяешь нацистские методы. Относительно кого? Относительно моих турецких братьев и сестер в Германии, относительно моих братьев и сестер-министров, относительно моих братьев и сестер-депутатов, которые туда ездят", - заявил Эрдоган.

Заместитель председателя партии Христианско-демократический союз Юлия Клекнер отреагировала на слова турецкого президента так: "Господин Эрдоган вообще еще при своем уме?".

Ранее в Турции раскритиковали заявления главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля, который сообщил об отсутствии доказательств того, что за организацией попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года стоит движение проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин в интервью телеканалу CNN Turk 19 марта заявил, что такая позиция главы немецкой спецслужбы доказывает, якобы Германия поддерживает террористическую организацию, которая стоит за попыткой путча прошлого года.

Отношения между Турцией и Евросоюзом в последнее время резко ухудшились. В ряде городов Германии, а также в Нидерландах было запрещено агитационные выступления турецких министров перед референдумом по конституционной реформе, который пройдет в Турции 16 апреля. 5 марта Эрдоган обвинил Германию в использовании в своей политике "нацистских практик". 11 марта он назвал голландцев "потомками нацистов" и "фашистами", а впоследствии в Анкаре заявили о приостановлении дипломатических контактов с Нидерландами.

Кроме того, накануне Эрдоган обвинил Европейский Союз в начале "крестового похода" против ислама. Так он прокомментировал решение Европейского суда в Люксембурге от 14 марта, которым европейским работодателям было разрешено запрещать своим сотрудникам носить на рабочем месте платки и другие религиозные символы.