В МИД России настаивают на естественности смерти Чуркина, но причины назвать отказываются

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что смерть представителя России в ООН Виталия Чуркина наступила по естественным причинам. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Удивление вызывают обращение в адрес МИД... относительно причин смерти Виталия Ивановича Чуркина, а также просьбы подтвердить или опровергнуть различного рода версии его смерти», - сказала Захарова.

По ее словам, весьма авторитетные журналисты выдвигали версии, которые основаны на вымысле и не имеют ничего общего с реальностью.

«Как вы знаете, и мы сказали сразу, смерть была внезапной и была вызвана естественными причинами. Все остальное – это личная информация, а личные данные по российскому законодательству и законодательству многих стран мира, могут передаваться только семье», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Чуркин был назначен послом России в ООН в апреле 2006 года. Он внезапно умер 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.

Чуркин, в частности, 4 марта 2014 года зачитал на внеочередном заседании Совета безопасности ООН письмо экс-президента Украины Виктора Януковича президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины».

25 ноября 2016 года Янукович в Ростове-на-Дону подтвердил, что просил Путина ввести войска в Украину, и назвал эту просьбу "эмоциональной". "Этот документ действительно был, было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступление незаконных военных формирований, на насилие на Донбассе", - сказал Янукович.

В марте 2017 года в Генпрокуратуре России заявили, что не было ни одного обращения Януковича об использовании российских войск на территории Украины.

Кроме того, сегодня, 16 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрацию президента России не поступало письмо Януковича с просьбой ввести войска в Украину.