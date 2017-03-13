"Склероз" Кремля: Песков заявил, что не знает об обращении Януковича к Путину о введении войск в Украину

Об этом он сказал, отвечая на вопрос УНИАН, почему изменилась позиция по данному вопросу и было ли соответствующее обращение.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос. У меня сейчас нет информации точной, не могу ничего сказать», - сказал Песков.

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На уточняющий вопрос УНИАН, было ли все же такое обращение, Песков ответил: «Я не могу подтвердить. Я не знаю». По его словам, эту информацию нужно проверить.

Как известно, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН в тот время постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы "для защиты населения Украины". "…обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович. 1 марта 2014 года", - процитировал Чуркин письмо Януковича. "Действия России в Украине полностью адекватны и легитимны", - подчеркнул Чуркин.

1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование российских вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Позже это решение было официально было отменено, но российская агрессия не прекратилась.

25 ноября 2016 года Янукович в Ростове-на-Дону подтвердил, что просил Путина ввести войска в Украину, и назвал эту просьбу "эмоциональной". "Документ этот действительно был, было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступления незаконных военных формирований, на насилие в Донбассе", - сказал Янукович. При этом он заявил, что его просьба "не была реализована". По словам Януковича, он обратился к Путину из-за желания "каким-то образом защитить этих людей".

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9 марта 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко обнародовал письмо из Генпрокуратуры РФ, где сказано, что ни администрация президента РФ, ни Совет федерации не получали никакого письма Януковича об использовании российских войск на территории Украины. Также в Генпрокуратуре РФ уверяют, что любые заявления Януковича не были поводом для обращения Путина к Совету федерации о разрешении на использование российских войск в Украине.

Луценко выразил сомнение в правдивости письма российской Генпрокуратуры и напомнил, что о наличии такого письма заявлял Чуркин во время выступления в Совбезе ООН.