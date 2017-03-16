У австралийки взорвались наушники в самолете: власти страны расследует причины

У пассажирки самолета, который направлялся из Мельбурна в Пекин во время полета взорвались наушники, сообщает CNN.

Стюардесса самолета вылила на наушники женщины воду, однако владелица гаджетов все же получила ожоги лица, шеи и рук.

Сообщается, что сейчас австралийские власти пытаются выяснить причины взрыва и предупреждает об опасности использования во время авиаполетов устройств с литий-ионным аккумулятором.

Как сообщал УНИАН ранее, американская Комиссия по безопасности потребительских товаров сообщала о почти 100 случаях перегрева батареи Galaxy Note 7. Один из устройств занялся на борту самолета Юго-западных авиалиний. Другой загорелся во время зарядки в салоне «Джипа» семьи из Санкт-Петербурга (Флорида), в результате чего автомобиль сгорел.

Из-за неполадок с батареей Samsung объявила о полном прекращении выпуска Galaxy Note 7. Убытки от такого шага компания оценила в $3 млрд. Продажа смартфонов стартовала 19 августа. Со временем Samsung остановила продажи и отозвала более 2,5 млн устройств из-за их возгорания при зарядке или использовании.