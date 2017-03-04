В США нашли способ усилить контроль за мексиканскими мигрантами

Как рассказали источники в правительстве, эта мера позволит помещать под стражу матерей, которые оспаривают депортацию или ждут, пока им предоставят убежище, передает republic со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеМексиканец покончил с собой после третьей депортации из США

Согласно действующему закону, пока суд не примет решение, мигрантов с детьми не задерживают и при этом разрешают находиться на территории США. Агентство объяснило это постановлением Федерального апелляционного суда, который запретил задерживать детей на длительное время.

Детей предлагаются передавать органам опеки, которые обеспечат несовершеннолетним мигрантам «наименее ограничительные условия». Детей будут содержать до тех пор, пока их не примут американские родственники или опекуны, которые получат поддержку от государства.