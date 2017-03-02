В США на строительство стены с Мексикой могут выделить всего $20 миллионов

Об этом сообщает Reuters со ссылокой на документ ведомства, передает РБК.

Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что стена должна быть построена за счет «имеющихся средств и ресурсов». Однако выделенных $20 млн будет недостаточно, чтобы приступить к строительству заграждения на границе Мексики.

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Этой суммы, как указывает Reuters, хватит только на строительство пограничного забора близ Нако (штат Аризона) и по установке камер видеонаблюдения на границе.

Это значит, что Белому дому придется убедить Конгресс о выделении дополнительного финансирования. Стоимость всего проекта, по оценке МВБ, составит $21,6 млрд. Чиновники ведомства отказались от комментариев.

Согласно документу, министерство внутренней безопасности искали $376 млн для обеспечения безопасности на границе, инфраструктуру и технологии, поэтому оно не просило одобрения конгресса перепрофилировать финансирование.