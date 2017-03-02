В США на строительство стены с Мексикой могут выделить всего $20 миллионов
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США может выделить на строительство стены с Мексикой $20 млн, однако этого недостаточно для реализации всего проекта.
Об этом сообщает Reuters со ссылокой на документ ведомства, передает РБК.
Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что стена должна быть построена за счет «имеющихся средств и ресурсов». Однако выделенных $20 млн будет недостаточно, чтобы приступить к строительству заграждения на границе Мексики.
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Этой суммы, как указывает Reuters, хватит только на строительство пограничного забора близ Нако (штат Аризона) и по установке камер видеонаблюдения на границе.
Это значит, что Белому дому придется убедить Конгресс о выделении дополнительного финансирования. Стоимость всего проекта, по оценке МВБ, составит $21,6 млрд. Чиновники ведомства отказались от комментариев.
Согласно документу, министерство внутренней безопасности искали $376 млн для обеспечения безопасности на границе, инфраструктуру и технологии, поэтому оно не просило одобрения конгресса перепрофилировать финансирование.