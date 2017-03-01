Актер из "Игры престолов" рассказал, когда ждать выхода нового сезона

"Я расстрою многих людей по всему миру, потому что предполагалось, что сезон выйдет в апреле. Думаю, что теперь это июль", - цитирует Каннигема The Independent.

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В то же время он также отметил, что сезон будет короче предыдущих, но с чем-то "особенным".

Каннингэм также добавил, что съемки финального сезона сериала стартуют в сентябре.