Съемки "Игры престолов" подходят к концу

По словам шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса, съемки сериала находятся в стадии начала финального этапа, передает Росбалт со ссылкой на СNN. "Незадолго до того, как приступать, мы говорили о том, чтобы отснять 70-75 часов. Так оно и будет. Сейчас можно остановиться на 73 часах", - заявил Бениофф.

Читайте такжеHBO сократит седьмой сезон "Игры престолов"

Как отмечает СNN, общая продолжительность сериала с учетом шестого сезона достигла 60 часов. Из этого следует, что создатели планируют закончить шоу, отсняв материал продолжительностью еще 13 часов.

Ранее сообщалось, что финал шестого сезона "Игры престолов" привлек наибольшую зрительскую аудиторию в истории сериала. Эпизод "Ветра зимы" на канале HBO посмотрели 8,9 млн зрителей.