ФБР планировала заплатить автору доклада о компромате на Трампа - СМИ
Экс-сотрудник британской разведки MI-6 Кристофер Стил, который готовил компромат на президента США Дональда Трампа, должен был получить деньги от Федерального бюро расследований США.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, Стил и представители ФБР за несколько недель до выборов президента договорились о денежном вознаграждении за дальнейшую работу над "компроматом", важным пунктом которого указывались якобы связи нынешнего американского президента с российской разведкой. ФБР посчитало Стила надежным, а его информацию, хоть и не доказанную, достойной для дальнейшего расследования.
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Как отмечается, несмотря на то, что Трамп назвал "фейковыми новостями" информацию в этом досье, в ФБР, по-видимому, отнеслись к нему серьезно.
В итоге ФБР не заплатило Стилу, отмечает издание. Связь спецслужбы и бывшего сотрудника британской разведки прервалась после того, как доклад о компромате на Трампа попал в СМИ. После широкой огласки последовали опровержения самого Трампа и заинтересованность в достоверности данных со стороны Конгресса.
Ранее УНИАН сообщал, что американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.
В свою очередь, адвокат и специальный советник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что опубликованный документ, в котором говорится о связи Трампа с россиянами – подделка.