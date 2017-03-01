ФБР планировала заплатить автору доклада о компромате на Трампа - СМИ

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Стил и представители ФБР за несколько недель до выборов президента договорились о денежном вознаграждении за дальнейшую работу над "компроматом", важным пунктом которого указывались якобы связи нынешнего американского президента с российской разведкой. ФБР посчитало Стила надежным, а его информацию, хоть и не доказанную, достойной для дальнейшего расследования.

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Как отмечается, несмотря на то, что Трамп назвал "фейковыми новостями" информацию в этом досье, в ФБР, по-видимому, отнеслись к нему серьезно.

В итоге ФБР не заплатило Стилу, отмечает издание. Связь спецслужбы и бывшего сотрудника британской разведки прервалась после того, как доклад о компромате на Трампа попал в СМИ. После широкой огласки последовали опровержения самого Трампа и заинтересованность в достоверности данных со стороны Конгресса.

Ранее УНИАН сообщал, что американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.

В свою очередь, адвокат и специальный советник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что опубликованный документ, в котором говорится о связи Трампа с россиянами – подделка.