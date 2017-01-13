Байден: разведка США проинформировала президента о возможном наличии компромата на Трампа

Об этом вице-президент США Байден рассказал в интервью Associated Press.

Вице-президент подчеркнул, что ни он, ни Обама не просили разведку предоставить какие-либо детали из полученных им сведений.

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По его словам, никаких выводов из полученных сведений сделано не было. Байден рассказал, что данная информация была представлена главой Национальной разведки США Джеймсом Клеппером как «просто дополнительная» в ходе брифинга, где разведка докладывала о вмешательстве России в выборы.

«На самом деле, у президента была примерно такая реакция: «И какое отношение это к чему-нибудь имеет?», - приводит AP слова Байдена. В ответ главы разведки заявили: «Мы считаем себя обязанными сказать об этом вам, господин президент, потому что вы можете услышать об этом».

По словам Байдена, руководители разведки отметили, что не могут ни подтвердить ни опровергнуть информацию о компромате.

Он также заверил, что не просил у разведки, так же как и президент США, подтвердить эти данные. При этом Байден отметил, что он читал все досье.

Ранее УНИАН сообщал, что американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.

В свою очередь, адвокат и специальный советник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что опубликованный документ, в котором говорится о связи Трампа с россиянами – подделка.