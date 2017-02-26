Климкин не верит в "большую сделку" Трампа и Путина: противоречит всей логике американских интересов

Глава МИД Украины Павел Климкин не верит в возможность появления комплексного "большого геополитического соглашения" между Россией и США. Об этом он сказал в интервью "Зеркалу недели".

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По мнению Климкина, заключению глобального соглашения мешает отсутствие доверия к РФ. "Я не исключаю возможных элементов сотрудничества этих двух стран в борьбе с исламским радикализмом, в других вопросах, но так однозначно тоже не будет работать, поскольку преодолеть исламский радикализм только военным путем невозможно, должна быть согласованная всеми ключевыми игроками стратегия, которой все должны придерживаться", - отметил Климкин.

"Возможности нескольких deals, охватывающих отдельные вопросы, я не исключаю", – добавил глава МИД. Подобные локальные соглашения, считает Климкин, могут быть как среднесрочными, так и ситуативными. Причем он склоняется ко второму варианту. "А большая deal противоречит, по моему мнению, всей логике американских интересов", – сказал глава МИД.

Ранее о вероятном заключении такой "большой сделки" сообщало издание The Washington Post. Речь шла о том, что из-за своего безграничного восхищения "сильной рукой" и равнодушия ко вторжению России на территорию соседей и в Сирии президент Дональд Трамп, похоже, готов позволить Москве добиваться своих экспансионистских целей, по крайней мере до определенной степени.

The Economist писал, что "большая сделка" между США и Россией не принесет Трампу ничего, кроме сдачи американских интересов.