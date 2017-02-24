Трамп заявил, что строительство стены с Мексикой начнется с опережением графика

Как передает ВВС Украина, во время своего выступления перед однопартийцами-консерваторами он пообещал всегда руководствоваться прежде всего интересами американцев и построить "большую, большую пограничную стену".

"Мы собираемся начать ее вскоре. Раньше запланированного. Намного, намного, намного раньше нашего расписания", - сказал американский президент.

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Трамп также пообещал сосредоточить свои усилия на выдворении из страны "плохих людей".

Его заявление прозвучало на следующий день после встречи государственного секретаря Рекса Тиллерсона и секретаря по внутренней безопасности с их коллегами в Мехико.

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа считает необходимой мобилизацию 100 тысяч солдат Национальной гвардии для выдворения из страны нелегальных мигрантов.