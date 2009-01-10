Число заказов на самолеты Boeing сократилось 53,5%

Число заказов на пассажирские самолеты американского авиаконцерна Boeing сократилось за 2008 г. на 53,5% - до 662 самолетов против 1422 самолетов в 2007 г., сообщила компания. При этом число доставленных самолетов тоже сократилось, но не так резко - всего на 15%, составив 375 авиалайнеров.

В 2007 г. Boeing установил мировой рекорд для авиаиндустрии по количеству полученных заказов на самолеты.

Главный конкурент Boeing - авиаконцерн Airbus - пока не опубликовал свои аналогичные показатели по итогам кризисного 2008 г., однако ожидается, что он обойдет по количеству заказов своего американского соперника.

Boeing - одна из крупнейших в мире аэрокосмических корпораций, производитель ракет-носителей, телекоммуникационных спутников, гражданских и военных самолетов. Также осуществляет деятельность в области противоракетной обороны, пилотируемых космических полетов и услуг по запуску космических аппаратов. Основные производственные мощности компании размещены в г.Сиэтле (штат Вашингтон), штате Калифорния, г.Сент-Луис (штат Миссури). Штаб-квартира Boeing находится в г.Чикаго (штат Иллинойс).

В состав корпорации входит ряд компаний, в том числе Commercial Airplanes, Integrated Defense Systems, Boeing Capital Corporation и Connexion by Boeing.

По данным компании, в мире эксплуатируется более 12 тыс. гражданских самолетов Boeing, или около 75% всего мирового парка.

РосБизнесКонсалтинг