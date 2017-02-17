Все союзники по НАТО доведут расходы на оборону до 2% ВВП – генсек Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал перед началом 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя требование со стороны США, которое было озвучено на днях государственным секретарем страны Джеймсом Мэттисом в штаб-квартире НАТО об увеличении национальных расходов на оборону.

"Мэттис говорил как друг НАТО, который хочет более сильного НАТО, и все союзники согласились с важностью увеличения расходов на оборону, с тем, что европейские союзники и Канада должны больше инвестировать в оборону и нашу общую безопасность. Это не только месседж от США, но это месседж, который был согласован всеми 28 главами государств и правительств в 2014 году (саммит НАТО в Уэльсе). Я ожидаю, что все это выполнят", - подчеркнул генсек.

Читайте такжеГлава Пентагона заявил о необходимости вести переговоры с Россией "с позиции силы"

По его словам, страны - члены Альянса уже "продвигаются в правильном направлении". "Союзники по НАТО начали увеличивать расходы - только вчера Румыния объявила, что они выполнят цель достичь 2% ВВП в этом году. В интересах всей Европы инвестировать в нашу оборону, чтобы защитить мир и солидарность между союзниками", - подчеркнул Столтенберг.

Он также добавил, что этой цели уже очень скоро достигнут Литва и Латвия. "Я ожидаю, что все союзники достигнут цели в разном отрезке времени, и я ожидаю, что все они будут продвигаться в правильном направлении", - отметил он.