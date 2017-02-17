Кризис в Украине без России не решить - глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) отметил, что одной из ключевых тем в разговоре с его российским коллегой на полях встречи глав МИД стран-членов Большой двадцатки (G20), которая началась в четверг, 16 февраля, в Бонне, была ситуация на Донбассе.
Об этом сообщает DW.
"Мы обсудили целый ряд кризисных ситуаций, но доподлинно ясно одно - ни один из этих конфликтов без участия России решить нельзя, независимо от того, как будет оцениваться ее роль", - рассказал Габриэль.
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Он также отметил, что дипломаты обменялись мнениями относительно событий на востоке Украине из-за вопиющих нарушений режима прекращения огня.
По мнению Габриэля, Трехсторонняя контактная группа в Минске накануне достигла "неожиданного прогресса", особенно относительно готовности сторон конфликта отвести тяжелое вооружение.
На запланированной на 18 февраля встречи в Минске в "нормандском формате" Берлин планирует прежде всего затронуть тему фактического восстановления режима тишины, добавил он.
"А во-вторых, обсудить, как можно закрепить успехи минских переговоров", - добавил он.