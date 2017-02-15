Сайдик: В Минске достигнуто соглашение об отводе до 20 февраля всего запрещенного по договоренностям вооружения

Об этом специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

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«Сегодня было достигнуто соглашение об отводе всего вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, до 20 февраля», - сказал он.

Справка УНИАН. 12 февраля 2015 года в Минске Контактная группа подписала «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», которым, среди прочего, предусмотрено прекращение огня и «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»)».