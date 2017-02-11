Арестован исполнитель теракта в стамбульском ночном клубе Reina

Отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула ранее завершил расследование дела Машарипова, и направил дело в суд, пишет Анадолу.

Отмечается, что Маширипов признан виновным в «попытке свержения конституционного строя», «участии в деятельности террористической организации», «преднамеренном убийстве более одного лица».

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Машарипов, убивший в новогоднюю ночь 39 человек в клубе Reina, был захвачен 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле.

Наряду с Машариповым были задержаны еще четыре человека: три женщины и один мужчина. В числе задержанных - граждане Кыргызстана, Египта, Сенегала и Сомали.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле.

https://www.unian.net/world/1727797-turtsiya-ozvuchila-podrobnosti-zaderjaniya-podozrevaemogo-v-rasstrele-posetiteley-nochnogo-kluba-reina.html