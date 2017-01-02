Нападающий на ночной клуб в Стамбуле выпустил более 180 пуль - СМИ

Об этом в понедельник, 2 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на турецкое издание Hürriyet Daily News, передает Deutsche Welle.

Издание цитирует эксперта, который считает, что нападающий прошел военную подготовку. Как рассказывают свидетели трагического события, в клубе террорист целился в головы людей, которые лежали на полу. Покинув клуб, он взял такси, а выходя из машины, заявил таксисту, что не имеет денег, чтобы заплатить за поездку. По данным Hürriyet Daily News, до района, где расположен клуб Reina, нападающий тоже приехал на такси.

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Тем временем турецкие правоохранители опубликовали новое фото подозреваемого, поиски которого продолжаются. А вице-председатель турецкого правительства подчеркнул, что несмотря на террористический акт в Стамбуле, Турция продолжит наступление на боевиков "Исламского государства" в Сирии. Террористы сделали "предупреждение" турецкой армии, но и Турция "с решительностью" продолжит операцию в Сирии, заявил Нуман Куртулмус.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек. Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.