В Молдове застрелили Деда Мороза
15:45, 30 декабря 2008Мир
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Преступник все списывает на алкоголь
Житель села Кэрпинены (Молдова) застрелил односельчанина, переодетого в Деда Мороза. Как сообщила «Газете.Ru» руководитель пресс-службы МВД Молдавии Алла Мелека, 31-летний Александр Карабаджак был застрелен своим односельчанином Валерием Фрунзе из-за отказа прийти и поздравить в новогоднюю ночь его детей.
На допросе Фрунзе заявил сотрудникам МВД, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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