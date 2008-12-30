В Молдове застрелили Деда Мороза

Житель села Кэрпинены (Молдова) застрелил односельчанина, переодетого в Деда Мороза. Как сообщила «Газете.Ru» руководитель пресс-службы МВД Молдавии Алла Мелека, 31-летний Александр Карабаджак был застрелен своим односельчанином Валерием Фрунзе из-за отказа прийти и поздравить в новогоднюю ночь его детей.

На допросе Фрунзе заявил сотрудникам МВД, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.