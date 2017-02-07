Отдых победителей: миллиардер Брэнсон показал, как развлекался с Обамой (фото, видео)

Во время своего первого за 8 лет отпуска Обама одержал над Брэнсоном победу в соревнованиях по катанию на кайте.

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Обама рассказывал британцу, что занимался серфингом на Гавайях незадолго до того, как впервые стал президентом США. Тогда глава его службы безопасности сказал: "Это будет последний раз, когда вы путешествуете в течение восьми лет", передает ТСН.

В течение двух президентских сроков Обама не имел возможности путешествовать ради собственного отдыха или заниматься водным спортом. Встретившись с Брэнсоном, экс-президент получил возможность показать свои навыки - в итоге он одолел на кайте 100 метров, Брэнсону удалось продержаться лишь 50.

Фото и видео отдыха екс-президента и миллиардера передала СМИ компания Брэнсона - Virgin. Ранее в СМИ попали фото Обамы во время обеда с миллиардером на островах. Вместе с ними заметили жену Обамы Мишель и дочь Брэнсона Холли.