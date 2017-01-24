"Тихое прибытие": СМИ заметили Обаму с супругой на острове миллиардера (фото)

Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшая первая леди прилетела на Британские Виргинские острова на частном самолете бизнесмена. Находился ли на борту Обама, или же он добирался до пункта назначения отдельно, не уточняется. После "тихого" прибытия супруги попозировали с персоналом местного аэропорта, а затем направились на остров Некер, где находится курорт Брэнсона.

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Официальной информации по поводу визита нет. Будут ли экс-президент и его супруга встречаться с миллиардером, неизвестно.

Ранее семья Барака Обамы переехала в новое жилье. Дом экс-президента США расположен в столице: особняк в Вашингтоне был приобретен заранее.