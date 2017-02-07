Tesla и SpaceX поддержали в суде блокировку иммиграционного указа Трампа

03:46, 07 февраля 2017
Мир
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Компании Илона Маска Tesla Inc и SpaceX присоединились к экспертному заключению о противозаконности иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные суда, передает РБК.

Крупнейшие компании Кремниевой долины, такие как Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter и Uber присоединились ранее к заключению, поступившему в апелляционный суд Сан-Франциско. Всего вместе с Тесла Inc и SpaceX против указа высказались 127 компаний.

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В обосновании компаний отмечается, что указ, временно запрещающий гражданам семи стран Среднего Востока и всем беженцам въезжать В США, «наносит значительный ущерб американскому бизнесу». Указ был подписан Трампом 27 января.

«Высококвалифицированные иммигранты будут более заинтересованы в работе за границей, в местах, куда они и их коллеги смогут свободно отправиться с уверенностью в том, что их иммигрантский статус не аннулируют», — говорится в обосновании компаний.

Маск один из немногих крупных предпринимателей, являющихся членами консультативного совета бизнесу при президенте США. Ранее из совета вышел гендиректор Uber Technologies Трэвис Каланик.

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Теги: #Маск#мигранты