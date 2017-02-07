Tesla и SpaceX поддержали в суде блокировку иммиграционного указа Трампа

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные суда, передает РБК.

Крупнейшие компании Кремниевой долины, такие как Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter и Uber присоединились ранее к заключению, поступившему в апелляционный суд Сан-Франциско. Всего вместе с Тесла Inc и SpaceX против указа высказались 127 компаний.

Читайте такжеТрамп раскритиковал судью за отказ восстановить действие миграционного указа

В обосновании компаний отмечается, что указ, временно запрещающий гражданам семи стран Среднего Востока и всем беженцам въезжать В США, «наносит значительный ущерб американскому бизнесу». Указ был подписан Трампом 27 января.

«Высококвалифицированные иммигранты будут более заинтересованы в работе за границей, в местах, куда они и их коллеги смогут свободно отправиться с уверенностью в том, что их иммигрантский статус не аннулируют», — говорится в обосновании компаний.

Маск один из немногих крупных предпринимателей, являющихся членами консультативного совета бизнесу при президенте США. Ранее из совета вышел гендиректор Uber Technologies Трэвис Каланик.