Глава Uber вышел из консультативного совета Трампа

Об этом пишет republic со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на письмо Каланика президенту, в котором говорится, что «участие в деятельности совета не означало поддержку политики Трампа и его программы, но, к сожалению, было воспринято именно так».

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Как уточняет Reuters, выступающие против иммиграционной политики Трампа активисты в социальных сетях призывали удалять приложение Uber в пользу конкурента Lyft, причем среди критиков Каланика были и его собственные водители, многие из которых являются иммигрантами.

У главы Uber также был краткий разговор с Трампом, в ходе которого он отметил, что иммиграционный указ – это «проблема для нашего общества» и уведомил президента об отказе от участия в работе совета.

Приложение для заказа такси Lyft обошло Uber по количеству скачиваний в App Store в конце января из-за негативного отношения пользователей к связям Uber с администрацией Трампа, писала Financial Times.