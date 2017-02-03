Глава Uber вышел из консультативного совета Трампа
CEO Uber Technologies Трейвис Каланик покинул консультативный совет бизнеса при президенте США Дональде Трампе.
Об этом пишет republic со ссылкой на Reuters.
Агентство ссылается на письмо Каланика президенту, в котором говорится, что «участие в деятельности совета не означало поддержку политики Трампа и его программы, но, к сожалению, было воспринято именно так».
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Как уточняет Reuters, выступающие против иммиграционной политики Трампа активисты в социальных сетях призывали удалять приложение Uber в пользу конкурента Lyft, причем среди критиков Каланика были и его собственные водители, многие из которых являются иммигрантами.
У главы Uber также был краткий разговор с Трампом, в ходе которого он отметил, что иммиграционный указ – это «проблема для нашего общества» и уведомил президента об отказе от участия в работе совета.
Приложение для заказа такси Lyft обошло Uber по количеству скачиваний в App Store в конце января из-за негативного отношения пользователей к связям Uber с администрацией Трампа, писала Financial Times.