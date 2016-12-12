В Средиземном море спасли более 1100 мигрантов

Организация «Врачи без границ» сообщила, что спасатели также обнаружили шесть тел во время операции 11 декабря, передает Радио Свобода.

Корабль с антиконтрабандной миссии Европейского союза был также вовлечен в операцию.

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Дополнительные подробности о том, из каких стран мигранты, не сообщаются.

Международная организация по миграции сообщала, что 4715 человек погибли в Средиземном море в этом году. Маршрут из Ливии в Италию чаще всего используется беженцами.

Ливийские нелегальные перевозчики пользуются беззаконием в стране, чтобы создать прибыльный бизнес по доставке людей в Европу.