В Средиземном море спасли более 1100 мигрантов
00:59, 12 декабря 2016Мир
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Гуманитарные группы, итальянская береговая охрана и военно-морские корабли спасли более 1100 людей в Средиземном море.
Иллюстрация / REUTERS
Организация «Врачи без границ» сообщила, что спасатели также обнаружили шесть тел во время операции 11 декабря, передает Радио Свобода.
Корабль с антиконтрабандной миссии Европейского союза был также вовлечен в операцию.
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Дополнительные подробности о том, из каких стран мигранты, не сообщаются.
Международная организация по миграции сообщала, что 4715 человек погибли в Средиземном море в этом году. Маршрут из Ливии в Италию чаще всего используется беженцами.
Ливийские нелегальные перевозчики пользуются беззаконием в стране, чтобы создать прибыльный бизнес по доставке людей в Европу.
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