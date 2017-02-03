Лукашенко обвинил Россию в попрании договоров с Беларусью, у Путина уже ответили

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Дождь.

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов", — заявил Лукашенко.

По его словам, обострение в отношениях с Россией произошло из-за того, что "у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад". Помимо этого, подчеркнул Лукашенко, в руководстве России стоят разные политические силы, и позиции части из них расходится с мнением главы государства. Белорусский президент добавил, что "в последнее время ситуация развивается неважно".

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В свою очередь в пресс-службе президента России заявили, что создание пограничных зон с Белорусью "некорректно ассоциировать" с нарушением международных обязательств.

"Ассоциировать это с нарушением международных обязательств, — мы считаем это некорректным, и мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем (Лукашенко — УНИАН.)", — отметили в пресс-службе Путина.

О решении России установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью стало известно 1 февраля.

Представитель МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что Россия не предупредила республику о своем решении установить пограничную зону.