В США человек в костюме Санта Клауса застрелил 6 человек

08:56, 26 декабря 2008
Мир
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Мужчина "тяжело переживал развод"

В Соединенных Штатах, на окраине Лос-Анджелеса, во время празднования Рождества человек в костюме Санта-Клауса начал стрелять из пистолета в людей. Погибли по меньшей мере шесть человек. После этого он поджег дом.

Как сообщает Радио Свобода, стрелял 45-летний Брюс Джефри Пардо. Он тяжело переживал свой недавний развод и первые выстрелы сделал в свою бывшую жену, ее родителей и родственников.

Позже в доме своего брата Пардо застрелился

 

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