В США человек в костюме Санта Клауса застрелил 6 человек

В Соединенных Штатах, на окраине Лос-Анджелеса, во время празднования Рождества человек в костюме Санта-Клауса начал стрелять из пистолета в людей. Погибли по меньшей мере шесть человек. После этого он поджег дом.

Как сообщает Радио Свобода, стрелял 45-летний Брюс Джефри Пардо. Он тяжело переживал свой недавний развод и первые выстрелы сделал в свою бывшую жену, ее родителей и родственников.

Позже в доме своего брата Пардо застрелился