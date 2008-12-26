В США человек в костюме Санта Клауса застрелил 6 человек
08:56, 26 декабря 2008Мир
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Мужчина "тяжело переживал развод"
В Соединенных Штатах, на окраине Лос-Анджелеса, во время празднования Рождества человек в костюме Санта-Клауса начал стрелять из пистолета в людей. Погибли по меньшей мере шесть человек. После этого он поджег дом.
Как сообщает Радио Свобода, стрелял 45-летний Брюс Джефри Пардо. Он тяжело переживал свой недавний развод и первые выстрелы сделал в свою бывшую жену, ее родителей и родственников.
Позже в доме своего брата Пардо застрелился
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