Новой "Мисс Вселенной" стала француженка (фоторепортаж)

Корону "Мисс Вселенной" в этом году завоевала 24-летняя парижанка Айрис Миттэнэр. На конкурсе в столице Филиппин Маниле она победила 85 претенденток со всего мира. Об этом пишет Reuters.

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"Я была очень удивлена тем, что выиграла. Я мечтала о конкурсе "Мисс Вселенная". О нем мечтает каждая девочка. Сцена восхитительна, все восхитительно", - поделилась Айрис после награждения.

Айрис учится на хирурга-стоматолога. В случае победы она планировала популяризовать гигиену полости рта по всему миру.

Кроме француженки, в финал попали так же представительницы Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.

До этого француженка только раз завоевывала корону – это произошло в 1953 году.

"Мисс Вселенная" — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных конкурсов. После победы обладательница короны подписывает годовой контракт, после чего путешествует по миру с рекламными целями.