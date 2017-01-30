Стрельба в мечети в Канаде: полиция арестовала двух человек

Представитель полиции сообщил, что в результате случившегося погибли люди. Однако он отказался назвать точное число жертв, передает РБК.

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Стрельба в Исламском культурном центре в Квебеке произошла во время вечерней молитвы.

Как рассказал агентству Reuters очевидец инцидента, в мечети находилось около 40 человек. Он также сообщил, что стрельбу осуществляли до трех человек.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в результате нападения погибли пять человек.