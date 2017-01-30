Стрельба в мечети в Канаде: полиция арестовала двух человек
08:08, 30 января 2017Мир
2058 0
После стрельбы в мечети в канадском городе Квебек были арестованы двое подозреваемых.
REUTERS
Представитель полиции сообщил, что в результате случившегося погибли люди. Однако он отказался назвать точное число жертв, передает РБК.
Читайте такжеТрюдо назвал стрельбу в мечети Квебека "трусливым нападением"
Стрельба в Исламском культурном центре в Квебеке произошла во время вечерней молитвы.
Как рассказал агентству Reuters очевидец инцидента, в мечети находилось около 40 человек. Он также сообщил, что стрельбу осуществляли до трех человек.
Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в результате нападения погибли пять человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter