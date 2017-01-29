В садовом домике в Баварии найдены тела шестерых подростков

Всем погибшим было от 18 до 19 лет, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Причина смерти еще не ясна, однако есть признаки того, что подростки в ходе вечеринки отравились неустановленным веществом.

В полицию обратился отец двоих из погибших - юноши и девушки.

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При обыске в сарае обнаружили дровяную печь, однако следователи не знают, имеет ли она отношение к смерти молодых людей.

"На данный момент ничто не указывает на насильственную смерть", - сообщает полицейское управление Армштайна.

По словам отца двоих тинейджеров, компания устроила вечеринку в садовом домике в ночь на воскресенье, однако наутро, когда они не вернулись домой, он начал поиски.

Следственные мероприятия продолжаются.