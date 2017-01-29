В садовом домике в Баварии найдены тела шестерых подростков
Баварская полиция обнаружила тела шести тинейджеров в хозяйственной постройке в одном из частных садов общины Арнштайн.
Всем погибшим было от 18 до 19 лет, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Причина смерти еще не ясна, однако есть признаки того, что подростки в ходе вечеринки отравились неустановленным веществом.
В полицию обратился отец двоих из погибших - юноши и девушки.
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При обыске в сарае обнаружили дровяную печь, однако следователи не знают, имеет ли она отношение к смерти молодых людей.
"На данный момент ничто не указывает на насильственную смерть", - сообщает полицейское управление Армштайна.
По словам отца двоих тинейджеров, компания устроила вечеринку в садовом домике в ночь на воскресенье, однако наутро, когда они не вернулись домой, он начал поиски.
Следственные мероприятия продолжаются.