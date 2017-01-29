На Киевщине с острым отравлением "слегли" почти сорок детей и двое взрослых – СМИ (видео)

От острой кишечной инфекции на Киевщине пострадали почти 40 детей и двое взрослых, четверо человек были госпитализированы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас помещения школы в Вышгороде и детсада в Гоголеве обработаны и герметически закрыты, после дезинфекции в них объявили карантин до понедельника. Работники говорят, что подобных проблем ранее никогда не было.

«Маленькая Софийка, которая попала в больницу, говорит, что в тот день в школе съела только котлету и огурец. Мама рассказывает, что у ребенка резко упало давление и ее тошнило каждые 15 минут. Врачи подтверждают, что симптомы школьников из Вышгорода и дошкольников и воспитателей из-под Броваров очень похожи – температура до 38 и тошнота. Уже выяснилось, что у обоих заведений один и тот же поставщик продуктов. Но о его виновности говорить рано, ведь отравились даже те, кто в столовых не питался», - говорится в сообщении.

Сейчас причины инцидента выясняет специальная комиссия. Специалисты уже взяли анализы у детей, обследовали продукты, посуду и оборудование, также взяли анализы у работников, которые готовили еду.

Областная власть утверждает, что фирма-поставщик продуктов сотрудничает со следственной группой и информации не скрывает. Результатов экспертизы ждут в начале следующей недели. Первым выводом из ситуации власть считает своевременную локализацию проблемы – количество инфицированных от пятницы не увеличивается. Тем не менее, с понедельника оба заведения будут работать по сокращенному графику и без питания.