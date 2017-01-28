Норвежские спецслужбы считают, что Россия пыталась повлиять на Нобелевский комитет - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную телерадиокомпанию NRK.

Директор Норвежского нобелевского комитета Улаф Ньолстад рассказал телеканалу, что летом 2015 года к нему пришли два представителя российского посольства. На встрече, среди прочего, обсуждались появившиеся незадолго до того сообщения о том, что украинские власти якобы направили главе американской дипмиссии в Осло письмо о совместном давлении на Нобелевский комитет, чтобы добиться присуждения премии мира Порошенко. Как отметил Ньолстад, что в тот момент он уже подозревал, что письмо было ненастоящим, и спросил об этом российских дипломатов. Те ответили, что не знают, было ли оно подлинным, вспоминает директор комитета.

После встречи Ньолстад, по его словам, задумался, не была ли она попыткой оказать влияние, и связался с полицейской Службой безопасности, которая занимается и борьбой со шпионажем.

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Руководитель контрразведывательного подразделения Службы безопасности Арне Кристиан Хаугстойл заявил NRK, что один из посетивших Нобелевский комитет российских дипломатов был сотрудником российской разведки. "По нашей оценке, это была операция по оказанию влияния… Мы видим, что фальшивые новости и фальшивое письмо использовались, чтобы дискредитировать потенциального кандидата на премию мира. Мы считаем, что в данном случае целью было добиться того, чтобы Порошенко не был кандидатом на Нобелевскую премию мира", - заявил он.

В свою очередь в российском посольстве отметили, что такие визиты - повседневная дипломатическая работа. "Важная часть повседневной работы дипломата в любой стране - сбор и анализ информации о внутренней и внешней политике, обмен мнениями с партнерами и многое другое", - говорится в ответе посольства России, который обнародовал телеканал.

Дипломаты отмечают, что встречи с сотрудниками Нобелевского комитета происходят время от времени, учитывая огромный интерес всего мира к премии мира, а на декабрьскую церемонию приглашают всех аккредитованных в Осло послов. Кроме того, в то время, о котором идет речь, Ньолстад только занял пост (1 января 2015 года), и нанести ему визит вежливости - обычная дипломатическая практика, отметили в российском посольстве.