В Польше задержали офицера за шпионаж на Россию

В Польше задержали офицера по подозрению в шпионаже на Российскую Федерацию, передает tvn24.pl.

Сообщается, что задержанный - старший лейтенант Петр Ц., который находился в розыске с августа этого года. Его подозревают в передатчике секретной информации России.

Читайте такжеНемецкой разведке разрешили шпионить за учреждениями ЕС и прослушивать союзников

“Утром 6 декабря 2016 года был задержан старший лейтенант запаса Петр Ц., который находился в розыске с августа 2016 года. Окружная военная прокуратура в Варшаве выдвинула ему обвинения по статье 130, параграф 3 (сотрудничество с иностранной разведкой - ред.)”,- говорится в сообщении.

Польские СМИ сообщают, что офицер служил в 1-й базе транспортной авиации в Варшаве и имел доступ к тайным кодам доступа на военную базу. В 2015 году его перевели в кадровый резерв. Офицеру грозит до 10-ти лет заключения.