Французский политолог выдвинул кандидатуру Путина на Нобелевскую премию мира

Об этом сообщают РИА Новости.

В письме, отправленном в Нобелевский комитет, он заявил, что "российский лидер достоин этой награды за свои миротворческие усилия".

Боссар рассчитывает, что другие эксперты и политики поддержат выдвинутую им кандидатуру.

Он отметил, что в свое время президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, когда американские войска все еще находились в Ираке.

Читайте такжеРоссийский политолог оценил вероятность дворцового переворота в Кремле

Таким образом, по мнению Боссара, авиаудары по позициям террористов в Сирии не должны помешать присуждению нобелевской награды российскому лидеру.

Напомним, 16 марта 2014 года после введения по приказу Путина войск РФ в Крым там состоялся так называемый "референдум", по итогам которого Россия включила Крым в свой состав. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Позже Путин инициировал начало конфликта на Донбассе.

Несмотря на все усилия для прекращения боев, на Донбассе продолжают погибать люди. По оценкам ООН, из середины апреля 2014 года по 15 февраля 2016 года на востоке Украины были убиты 9 тыс. 167 человек, еще более 21 тыс. были ранены (из числа гражданских лиц, бойцов ВСУ и членов вооруженных формирований). В том числе и 298 жертв крушения малайзийского Boeing 777.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в укрепление мира. В этом году премию получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за "решительные усилия по окончанию продолжавшейся более 50 лет гражданской войны".