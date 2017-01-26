Навальный заявил, что дизайнер Лебедев незаконно получал госзаказы: Больше коррупция - беднее страна
В России проходят теледебаты между оппозиционером Алексеем Навальным и популярным дизайнером Артемием Лебедевым.
Как пишет Meduza, Навальный заподозрил Лебедева в коррупции из-за сотрудничества с государством по госконтрактам. После перепалки в интернете стороны договорились провести дебаты на запрещенном в Украине телеканале "Дождь". В роли ведущей выступила Ксения Собчак.
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Навальный напомнил Лебедеву его же высказывание о том, что "откаты - это нормально". В 2009 году Лебедев утверждал, что "откаты" при госзакупках стимулируют конкуренцию.
Лебедев заявил, что цифры, которыми оперирует Навальный, несостоятельны, и дизайнер не может считаться коррупционером.
Навальный подчеркнул, что, дискутируя с Лебедевым, он хочет дискутировать с частью общества. "Подход Лебедева к некоторым вещам вреден, циничен", - подчеркнул он.
Навальный напомнил, что коррупция губит страну. "Есть четкая корреляция - больше коррупция, беднее страна", - отметил он.
Через 15 минут на @tvrainpic.twitter.com/VfOahP9tlX— Alexey Navalny (@navalny) 26 січня 2017 р.
Как сообщал УНИАН, 13 декабря Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента. "Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто", - отметил Навальный.
По данным СМИ, в Кремле решили, что президентские выборы лучше проводить без Навального.