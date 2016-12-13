Навальный решил бороться за пост президента России (видео)

Об этом он объявил в обращении к сторонникам на своем Youtube-канале.

По его словам, он идет на выборы с программой о том, как сделать Россию "справедливой и современной, обуздать коррупцию и превратить богатство России в достаток каждой семьи".

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"Я отдаю себе отчёт в том, как сложно будет противостоять действующей власти с её фальсификациями и пропагандистской машиной. Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто", - отметил Навальный.

Ранее Верховный суд России отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", который делал невозможным его участие в президентских выборах. 16 ноября было направлено на новое рассмотрение дело Навального и предпринимателя Петра Офицерова, ранее осужденных по обвинению в хищении средств госпредприятия.

Навальный стал известен на волне протестов в РФ против фальсификации результатов выборов в Госдуму 4 декабря 2011 года. Несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» создали движение «За честные выборы», которое координирует деятельность оппозиционеров. Одним из популярных лозунгов оппозиции, который придумал Навальный, стал лозунг «Единая Россия – партия жуликов и воров».

15 октября 2014 года Навальный заявил, что Крым - это часть России, и выразил уверенность в том, что полуостров останется в составе РФ. «Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я тоже сильно советую не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины», - сказал Навальный. Он добавил, что даже в случае избрания его президентом России Крым все равно не вернется в состав Украины. «Крым - это что, бутерброд с колбасой, что ли? Его туда-сюда возвращать», - отметил он.

Ранее Навальный осуждал оккупацию Крыма Россией, называя это нарушением международных договоренностей.