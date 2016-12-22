Песков о Навальном: Если он соответствует критериям, то имеет право выдвигаться в президенты

"В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России для того, чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться - это его право выдвигаться в президенты", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Читайте такжеСМИ: В Кремле решили, что президентские выборы лучше проводить без Навального

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин посоветовал Навальному не мечтать о президентских выборах.

Как сообщал УНИАН, основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный 13 декабря заявил о намерении бороться за пост президента на выборах 2018 года. "Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто", - отметил Навальный.

Навальный осужден условно по так называемому делу "Ив Роше" по статье средней тяжести, что согласно российским законам не препятствует его выдвижению в президенты.

Также он был осужден по тяжкой статье по делу "Кировлеса" однако после успешного обжалования в Европейскому суде приговор был отменен Верховным судом России, а дело отправлено на новое рассмотрение, которое идет сейчас.