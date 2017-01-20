The Guardian: Россия грозит возмездием за "цензуру" RT в Facebook

Об этом пишет Джулия Кэрри Вонг в статье "Россия грозит возмездием за "цензуру" RT в Facebook", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

В Facebook не проходит и дня без цензуры, но огромную суматоху вызвали недавние действия социальной сети. Временный запрет поддерживаемой российским правительством сети RT повлек за собой угрозы возмездия со стороны российской государственной цензуры.

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RT было запрещено размещение изображений, видео или трансляций на своей странице в Facebook в течение приблизительно 20 часов, возможно, из-за проблемы нарушения авторского права, связанной с прямой трансляцией итоговой пресс-конференции Барака Обамы в среду, заявляет канал. Они также утверждают, что транслировали канал Associated Press, доступный по подписке, что не должно было нарушать никаких прав.

"Все функции для этого владельца страницы теперь восстановлены", - сообщил представитель Facebook в четверг утром. "Мы ищем причины временного запрета".

Компания не ответила на вопросы о том, был ли этот запрет результатом политики Facebook или ошибкой.

Цензура вызвала резкие высказывания со стороны российского правительства.

"Это вдвойне неприемлемая ситуация: это цензура, с одной стороны, и это цензура как инструмент конкуренции", - сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова государственному информационному агентству РИА Новости.

Александр Жаров, глава российского государственного цензора Роскомнадзор, пригрозил возмездием в беседе с РИА Новости.

"Многие американские пресс-сети работают в России, и получают одинаковые права и возможности", - сказал он. "Если это беспрецедентное давление на RT со стороны американских СМИ и социальных сетей приводит к ограничению работы российских сетей, мы примем активные ответные меры", - пообещал Жаров.

У Роскомнадзора широкие полномочия, он может подвергать цензуре интернет-контент, говорится в докладе PEN America, которые обнаружили, что избирательное применение закона о свободе слова оказывает "устрашающий эффект".

В ноябре 2016 года Роскомнадзор заблокировал социальную сеть LinkedIn в России. Правительство указало на неспособность LinkedIn следовать внутреннему законодательству в отношении хранения данных, но некоторые выразили опасения из-за более широкого подавления социальных медиа.

Алексей Ковалев, московский журналист, руководит сайтом, который занимается развенчанием российской пропаганды. Он говорит, что любые предположения со стороны российского правительства или государственных СМИ о том, что временный запрет был политически мотивированным, "абсурдны".

"Они пытаются повернуть ситуацию в свою пользу, чтобы говорить, будто Facebook выполнял указания враждебного Государственного департамента [США]", - сказал он. "Они будут извращать ситуацию, пока это не станет похоже на безумие".

Ковалев сомневается, что Роскомнадзор на самом деле попытается запретить Facebook, как сделал с LinkedIn.

"Сейчас они не могут позволить себе такой PR", - сказал он.

В то же время, он сравнил временный запрет RT на Facebook с цензурой, с которой сталкиваются независимые СМИ в России, противоречащие Кремлю. "За что боролись, на то и напоролись", - сказал Ковалев.