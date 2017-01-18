"Темные времена" Барака Обамы подходят к концу, Россия празднует инаугурацию Трампа - The Daily Beast

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Темные времена" Барака Обамы подходят к концу, Россия празднует инаугурацию Трампа", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

В недавно открытом ресторане и ночном клубе "Арбат 13" в самом центре Москвы полным ходом идет подготовка к вечеринке в честь инаугурации Дональда Трампа.

Должно быть, впервые в истории, русские собираются отмечать, день, когда американский президент поклянется "сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов", как свое значимое событие.

Игорь Халецкий, чей клуб часто посещают бизнесмены, правительственные чиновники и богатые любители того, что называют гангстерским джазом, следует новой российской тенденции. "Культ Трампа растет потому, что новый президент США кажется лояльным к России", - сказал Халецкий The Daily Beast. "Поэтому мы решили, что The Trump Band [новое название ансамбля] и их гангстерская джазовая музыка подойдут для вечера инаугурации".

Верхушка российского истеблишмента говорит о Трампе так: "Он специалист по сделкам – он один из нас!" И самый известный поклонник избранного президента Трампа – это первый распорядитель России, президент Владимир Путин.

Во вторник, комментируя "золотой дождь", президент Путин сказал, что не может себе представить, чтобы Трамп нанимал проституток ("наших девушек с пониженной социальной ответственностью") для участия в конкурсе красоты Мисс Вселенная, который американский миллиардер организовал в Москве в 2013 году.

"Для начала, он взрослый и, во-вторых, он – человек, который всю свою жизнь проводил конкурсы красоты и встречался с самыми красивыми женщинами мира", - сказал Путин. "Я сомневаюсь, что Трамп пошел на это, хотя они [русские проститутки], конечно, самые лучшие в мире". Путин шутил, словно они с Трампом лучшие друзья.

В то же время официальные средства массовой информации в Москве с особым рвением осуждали "черное время" президентства Барака Обамы. В некоторых сообщениях его иронично называли не белым голубем, а "черной птицей мира".

Выступая на пресс-конференции в Москве во вторник, президент Путин слегка улыбнулся, когда предположил, что Обама принадлежит к категории людей, которые прощаются навсегда, но так и не уходят.

Путин обвинил противников Трампа в попытке подорвать легитимность избранного президента США. Проблема заключается не во вмешательстве, в котором Россию обвиняют американские спецслужбы, а, очевидно, по мнению Путина, в самих этих службах. Путин постоянно обвинял их в народном восстании в Украине в 2013 и 2014 годах, сосредоточенных на Майдане в Киеве.

"У меня сложилось впечатление, что после тренировки в Киеве, они готовы организовать Майдан в своем Вашингтоне", - сказал Путин. Предположение, по сути предупреждающее о перевороте в Соединенных Штатах.

Итак, теперь враги России – также враги Трампа, и Путин распространяет идею, что они [враги] сделают все, чтобы друг России Трамп не занял свой пост.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала Первому каналу о якобы попытке "агентов американских спецслужб" в 2015 году завербовать российского чиновника, который пытался заплатить за лекарство, необходимое для спасения жизни умирающего бывшего премьер-министра Евгения Примакова.

Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о том, что американские шпионы много раз (больше, чем в прошлом) пытались завербовать русских изменников. Лавров (который ранее казался другом госсекретаря США Джона Керри) также поднял вопрос о лекарствах для Примакова.

("Это действительно позорная история для России", - сказала The Daily Beast заместитель главного редактора радио Эхо Москвы, Ольга Бычкова. "Лучшие российские чиновники публично признают, что не могут даже спасти учителя Путина, Примакова, без американских лекарств? " Из этого можно сделать вывод, предположила она, что, похоже, "Москва нуждается в Вашингтоне, и не может жить без США".)

Культ Трампа, демонстрация его имени и лица, подыгрывание его вкусам и интересам, растет по всей России, от Москвы до Сибири. Перед новым годом в городе Пермь, недалеко от Уральских гор, раздавали российские традиционные медовые пряники с местной интерпретацией лозунга Трампа: "Сделаем Пермь снова великой". (В этом есть горькая ирония, особенно для тех, кто знает, что Пермь была воротами в исправительно-трудовые лагеря советского ГУЛАГа.)

Небольшой городок Тулу, за пределами Москвы, "трампомания" захватила с головой. Гостиница и ресторан названы в его честь, а также группа, родом оттуда, которая будет играть в клубе Арбат 13 в Москве.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший телохранитель Путина, по-прежнему очень близок с российским президентом, и некоторые аналитики прогнозируют, что однажды он может занять самый высокий пост в стране. В Туле теперь можно найти пачки сахара с лицом Трампа. Появилась даже идея подарить их новому президенту США, чтобы "подсластить" отношения с Соединенными Штатами.

Российские предприниматели, даже самые молодые, видят в лице и "гриве" Трампа прекрасную возможность для маркетинга. Недавно молодая художница-пропагандист, Юлия, рисовала красочные портреты Дональда Трампа в офисе Network, молодежного про-кремлевского движения. "Я никогда не верила в какую-либо идеологию", - сказала Юлия The Daily Beast. Это просто бизнес. "Некоторые портреты Путина можно продать за $ 300, некоторые – больше $ 2000, и теперь я могу продавать Трампа, наш новый набирающий популярность тренд, примерно по $ 200".

Трамп пообещал пересмотреть антироссийские экономические санкции в обмен на сокращение Россией запасов ядерного оружия. Это стало полной неожиданностью для Москвы, а кому-то это показалось великолепной идеей. России дорого обходится ее ядерный и космический арсенал. Но можно ли задумку Трампа превратить в политику?

"Полет его фантазии неограничен", - сказал журналистам академик Алексей Арбатов. "Это интересный пример новой системы мышления в Вашингтоне", - добавил он.

Вернемся в клуб Арбат 13. Организаторы вечеринки в честь Трампа подготовили несколько сюрпризов, в том числе выступление Вилли Токарева, восьмидесятилетнего русско-американского музыканта из Брайтон-Бич, который был известен еще со времен, когда советские власти поощряли переезд нежелательных граждан (некоторых евреев, украинских эмигрантов, рецидивистов, политических диссидентов) в Нью-Йорк. Токарев, знаковая фигура, известный своими песнями о гангстерской среде Брайтон-Бич, не пропустил бы этого.

Халецкий считает, что это будет впечатляющий вечер, и с нетерпением ждет светлого будущего. "Многие в России приветствуют Трампа и надеются, что он будет развивать свой бизнес в России, так как он не из мира политиков, он бизнесмен, его взгляд на мир деловой, рациональный и далекий от интриг".

Чтобы развлечь своих гостей из российской элиты, Халецкий планирует спеть песню собственного сочинения под названием "Исповедь олигарха":

"Я олигарх, и даже в Африке монарх не позволит то, что я себе позволю".

Без сомнения, Дональд Трамп чувствовал бы себя как дома.