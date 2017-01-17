В Канаде комиссия по этике проверяет поездку Трюдо на частный остров

Канадский комиссар по этике и конфликту интересов Мэри Доусен в письме от 13 января заявила, что она начала расследование в связи с поездкой Трюдо, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Это первое подобное расследование в стране в отношении действующего премьер-министра.

Читайте такжеПремьер канадской провинции Альберта погиб в авиакатастрофе

Новогодние каникулы Трюдо вместе с семьей и некоторыми членами Либеральной партии, которую он возглавляет, провел на тропическом острове Белл, который принадлежит принцу Кариму Ага-хану. Ага-хан - имам мусульманской общины исмаилитов-низаритов и миллионер. Он также является другом семьи Трюдо.

На прошлой неделе Трюдо признался, что добрался до острова на частном вертолете, который принадлежит имаму.

Доусен обеспокоена использованием частного вертолета, а также тем, что Ага-хан пытается лоббировать свои интересы в правительстве Канады.

В 2015 году сам Трюдо предложил правило, согласно которому члены правительства не могут летать частными рейсами без одобрения Доусен, а также принимать дорогие подарки.

Читайте такжеЕС и Канада подписали соглашение о свободной торговле

Представитель Трюдо обещал ответить на любые вопросы Доусен.

Оппозиция в Канаде выражает недовольство в связи с поездкой Трюдо. Именно после их жалоб было начато расследование.

У премьер-министра высокие рейтинги. Однако, по мнению экспертов, обвинения в неэтичном поведении могут повлиять на избирателей.

Трюдо на фоне скандала отказался от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе. Вместо этого он решил поехать в тур по Канаде.