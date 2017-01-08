Как и Меркель с Олландом, премьер Канады Трюдо не будет принимать участия в форуме в Давосе - СМИ

Об этом сообщает канадская газета National Post.

«Премьер-министр Джастин Трюдо отменил свои планы относительно участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе», - сообщило издание.

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Как отмечается в National Post, вместо участия в ВЭФ Трюдо осуществит рабочую поездку по Канаде, чтобы «оставаться на связи» с соотечественниками.

По данным издания, в Давос поедут министры канадского правительства.

Как сообщал УНИАН, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в этом году не будут принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Вместе с тем в этом году форум впервые посетит глава КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Всего в Давосе ожидают более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.