Как и Меркель с Олландом, премьер Канады Трюдо не будет принимать участия в форуме в Давосе - СМИ

12:04, 08 января 2017
Мир
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не будет принимать участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который состоится 17-20 января.

Джастин Трюдо / REUTERS

Об этом сообщает канадская газета National Post.

«Премьер-министр Джастин Трюдо отменил свои планы относительно участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе», - сообщило издание.

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Как отмечается в National Post, вместо участия в ВЭФ Трюдо осуществит рабочую поездку по Канаде, чтобы «оставаться на связи» с соотечественниками.

По данным издания, в Давос поедут министры канадского правительства.

Как сообщал УНИАН, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в этом году не будут принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Вместе с тем в этом году форум впервые посетит глава КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Всего в Давосе ожидают более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.

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